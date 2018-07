Dronken scooterrijder heeft pepperspray en drugs op zak

Op vrijdag 6 juli rond 20.50 uur zagen dienders de man rijden op zijn scooter. Ze besloten hem ter controle staande te houden. De man bleek ruim tweemaal de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. In de buddyseat van zijn scooter had de man een busje pepperspray liggen en gebruikershoeveelheden amfetamine (speed) en mdma (XTC). Deze zijn in beslag genomen. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Voor het rijden onder invloed kreeg hij een bekeuring van 243 euro. Voor de overige zaken is hij ingesloten.