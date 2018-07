Recherche zoekt slachtoffer geweldsincident Renesse

Wij zijn op zoek naar het slachtoffer en het meisje dat zich bij hem voegde. De jongen draagt op het moment van het incident een zwarte broek, zwarte jas met hieronder een wit shirt met zwarte strepen. Herken je jezelf of weet je wie het zijn? Meld je dan of deel je informatie met de recherche. Dat kan via het algemene nummer 0900 8844 of via Whats App (06 12 20 70 06). Je kunt ook anoniem uw tips geven via www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800 7000 (BVH 2018134130).