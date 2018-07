Twee mannen misdragen zich in Hulst

Intussen is zijn kompaan doorgelopen en deze komt in conflict met een vrouw op een terras van een café. Zonder aanleiding wordt zij door de verdachte uitgescholden en krijgt een flinke duw. Een omstander spreekt de verdachte aan op zijn gedrag en ontvangt in ruil hiervoor een vuistslag in zijn gezicht. Door de klap valt deze achterover en komt met zijn hoofd hard op de straatstenen terecht. Ook deze verdachte is ingerekend door de al aanwezige agenten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling. Beide mannen zijn overgebracht naar een arrestantencomplex en zitten nog vast.