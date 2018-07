Politie start onderzoek naar opstootjes na voetbalwedstrijd

De politie was tijdens de wedstrijd al zichtbaar aanwezig; op enkele confrontaties na, bleef het rustig.

Een half uur na de wedstrijd werd het echter onrustig bij het sportterrein; er werden enkele opstootjes gemeld tussen Nederlandse supportersgroepen. Toen enkele medewerkers van de organisatie de boel probeerden te sussen, kreeg één van hen (personalia niet bekend) een vuistslag in het gezicht (hij moest naar de huisartsenpost om aan zijn verwondingen te worden verzorgd). Ook een andere 37-jarige medewerker kreeg een klap (maar dat had minder ernstige gevolgen) en weer een ander (een 32-jarige man) werd bedreigd. Mogelijk zijn ook andere bezoekers belaagd (zij worden opgeroepen zich te melden). De groepen gingen op aandringen van de organisatie snel uiteen.