Man na achtervolging aangehouden

De man kreeg op de Heerenweg in IJhorst een stopteken voor een controle op de Wegenverkeerswet. Uit politiegegevens bleek dat de keuring van de betreffende auto was verlopen. De man negeerde echter het stopteken en bleef doorrijden in de richting van de Meppelerweg. Meerdere politieauto’s werden ingezet om de man tot stoppen te dwingen. Dit lukte in eerste instantie niet. Vanaf de Meppelerweg reed de man via een bospad naar de Zwolseweg waar het uiteindelijk wel lukte om de man te stoppen. Onderzoek moet uitwijzen of de man onder invloed was.

(2018302135)