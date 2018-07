Brand bij flat getuigen gezocht

Rond 17.35 uur werd een brand gemeld bij een trappenhuis van een flat aan de Dinkel.

Door snel optreden van de brandweer kon de brand worden geblust en bleef de brandschade beperkt. De politie heeft enkele getuigen gesproken en brandstichting wordt niet uitgesloten.

Heeft u informatie of iets verdachts gezien zaterdagmiddag dat te maken kan hebben met deze brand? Meldt u het dan s.v.p. bij de politie in Heerhugowaard.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018128801