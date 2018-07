Twee personen aangehouden na onderzoek bedrijfspand aan de Moldau

Voordat agenten het pand aan de Moldau konden betreden werd uit voorzorg de hulp van de brandweer ingeschakeld, omdat er in de melding gesproken werd over een chemische lucht. Er werden door de brandweer geen concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Hierop werd het pand door de politie doorzocht. Binnen werden een aantal zakken met een vooralsnog onbekende substantie aangetroffen. Deze zijn voor onderzoek in beslag genomen. In het pand zijn een 44-jarige man en een 49-jarige vrouw, beiden uit Den Haag, in verband met het onderzoek aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Na verhoor mochten zij naar huis. Zij mogen het onderzoek in vrijheid afwachten.