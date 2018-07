Spelende kinderen vinden vuurwapen

De kinderen zaten op het Eiland van Brienenoord aan de waterkant te spelen, toen ze een stuk stof vonden met een zwaar voorwerp erin. Ze brachten het naar hun vader die de stof openvouwde en zo in de kolf van een vuurwapen keek. De vader belde gelijk de politie die het wapen hebben veilig gesteld en meegenomen voor onderzoek. Sporenonderzoek aan het wapen zou kunnen uitwijzen of het wapen gebruikt is bij een misdrijf.



Wapens de wijk uit

In Rotterdam-IJsselmonde loopt een project van bewoners en ondernemers gericht op het van straat krijgen van vuurwapens. Het collectief van bewoners, ondernemers en verenigingen roept iedereen op om met elkaar een vuist te maken tegen vuurwapengebruik en vuurwapenbezit. Het hoopt een verandering van mentaliteit teweeg te brengen (vuurwapens zijn niet normaal), maar ook de bereidheid om een ‘gevonden’ wapen te melden. De politie is blij met het initiatief. Elk gevonden wapen dat van straat wordt gehaald, maakt de buurt een stukje veiliger. Heeft u kennis van een vuurwapen, dan mag u dit ook anoniem melden via 0800-7000.

*de gebruikte foto is een stockfoto