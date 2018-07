Dronken man na achtervolging aangehouden

Een biker ziet de verdachte en zijn kompaan omstreeks 04.55 uur dronken over straat zwalken in het Vlissingse centrum. Als de agent de man kort daarop in zijn auto over het Bellamypark ziet rijden meldt hij zijn bevindingen over de portofoon. Verschillende eenheden wordt opgeroepen als de bestuurder een stopteken negeert en vaart vermeerdert. Vervolgende wordt de achtervolging ingezet waarbij de verdachte met hoge snelheid diverse afzettingen weet te omzeilen.