Getuigen gezocht van mishandeling 13-jarige jongen

Het slachtoffer vertelt dat diverse omstanders het incident hebben gezien. Naar deze mensen zijn wij op zoek. Bent u zaterdagmiddag tussen 17.15 en 18.00 uur getuige geweest van deze mishandeling in het parkje aan het Molenwater? Deel uw informatie dan met de politie. Dat kan via het algemene nummer 0900 8844 of via Whats App (06 12 20 70 06). U kunt ook anoniem uw tips geven via www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800 7000 (BVH 2018157800).