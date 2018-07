Handhavingsacties tegen ondermijning in Zeeuwse havens

Het is algemeen bekend dat de Europese havens gebruikt worden door de georganiseerde criminaliteit om allerlei illegale goederen Europa in te krijgen. Verschillende zeehavens hebben afgelopen jaren flink geïnvesteerd in veilige en integere havens met bijbehorende industriële complexen en logistieke knooppunten. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van ondermijning. Ondanks al deze inspanningen blijft de aanpak van ondermijning in de zeehavens complex. Doordat verschillende handhavingsinstanties samenwerken en daarbij gebruik maken van elkaars expertise, kan er een stevige vuist gemaakt worden tegen ondermijning. Tijdens de handhavingsacties is niet alleen informatie verzameld over voertuig- en goederenstromen, maar ook bijgedragen aan de verkeersveiligheid in de havengebieden.