Mannen ingerekend na inrijden op Belgische politieagent

Collega's van het basisteam in Maastricht kregen notie van de achtervolging toen de verdachten bij Maastricht Airport in de zuidelijke richting over de A2 reden. Agenten kozen positie aan beide kanten van de Koning Willem-Alexander Tunnel. Toen de verdachten aankwamen bij de hiervoor ingerichte blokkade aan de zuidzijde, werden ze door Belgische en Nederlandse agenten ingerekend.

De tunnel is tijdens de actie dicht geweest. Het onderzoek tegen de verdachten loopt.