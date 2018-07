Man jaagt uitgaanspubliek de stuipen op het lijf

Rond 02.50 uur wordt aan de meldkamer doorgegeven dat er een man met twee grote slagersmessen door het horecapubliek heen loopt. Vanwege de Kermis is er nog veel publiek op de been. Een aantal mensen slaat van schrik op de vlucht. Agenten snellen op aanwijzing van omstanders naar de verdachte. Deze heeft de messen inmiddels afgegeven aan een beveiliger. De verdachte is vervolgens aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex. De messen zijn in beslag genomen. Na verhoor mocht de man weer naar huis.