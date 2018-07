Zes aanhoudingen na schietincident

Omstreeks 20.40 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk een auto was beschoten. De bestuurder van de auto was weggereden. De politie is een zoekactie gestart naar de auto. Deze werd enige tijd later op de Mooienhof aangetroffen. De bestuurder bleek ongedeerd en is door de politie voor verhoor meegenomen. Daaruit bleek dat het schietincident op de Westerval had plaatsgevonden. Op de Sumatrastraat konden snel daarna twee mannen aangehouden worden die mogelijk betrokken waren bij het incident. Op basis van onderzoek dat volgde konden in de loop van de avond in een woning aan de Kuipersdijk nog vier personen worden aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het voorval. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.