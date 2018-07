Gewapende overval en uitgebrande auto: politie onderzoekt verband

Rond 21.00 uur zat het slachtoffer in zijn woning toen hij werd overvallen. De overvallers vluchtten daarna in een auto in de richting van de Den Elterweg. Vermoedelijk reden zij in een zwarte auto, model hatchback.

Nadat zij vertrokken waren, zijn de hulpdiensten gealarmeerd en is het slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. In de woning is sporenonderzoek gedaan en agenten hielden een buurtonderzoek. Het onderzoek gaat vandaag verder.