Gewonden bij vechtpartij in Hoograven

Bent u getuigen geweest van het incident en/of beschikt u over camerabeelden die relevant kunnen zijn bij het onderzoek, meldt u zich dan bij de recherche in Utrecht via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Ook als u andere waardevolle informatie heeft dan horen wij het graag. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .