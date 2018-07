Meldingen van schennisplegers

Maar wat is nu precies een schennispleger en wat kun je doen als je hiermee geconfronteerd wordt?

Wat is schennispleging?

Wat is schennispleging nu eigenlijk? Zedenrechercheur Esther van politie Noord-Holland: ‘een schennispleger is iemand die een handeling verricht die in strijd is met de zgn. openbare zeden of waarbij de openbare zedelijkheid wordt geschonden, zoals bijvoorbeeld het tonen van een geslachtsdeel in het openbaar of het masturberen in het openbaar: schennispleging is een (zeden)misdrijf en is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Wij zien als zedenrechercheurs dat in sommige gevallen dit delict de nodige impact kan hebben op vrouwen en op kinderen als zij met een schennispleger worden geconfronteerd.’

Wat te doen als je te maken krijgt met een schennispleger?

Esther: ‘Als je een schennispleger tegenkomt, adviseren we altijd om rustig te blijven en weg te lopen of te fietsen en probeer indien mogelijk de aandacht van andere mensen te trekken. Bel vervolgens 1-1-2, zodat onze collega’s van het politiebasisteam door de meldkamer er op afgestuurd kan worden. Het mooist is natuurlijk als zij de verdachte direct kunnen aanhouden. Als mensen dan een signalement, type voertuig of kenteken onthouden, dan is dat helemaal prettig.

Wat voor ons ook belangrijk is, is dat we de identiteit van de schennispleger boven tafel krijgen: niet alleen omdat wij dit gedrag in de toekomst willen doen stoppen, maar ook om deze persoon zo mogelijk door te kunnen verwijzen naar passende hulpverlening.’

Berichten plaatsen op social media: dit helpt gedupeerden vaak niet

Zedenrechercheur Esther: ‘Wat we regelmatig zien na een melding van een schennispleger, is dat ouders van kinderen een oproep doen via social media over de gebeurtenis die hun kind hebben meegemaakt of dat scholen een mailing de deur uit doen. We snappen dat dit wordt gedaan met goede bedoelingen: om anderen te waarschuwen. Dat is begrijpelijk, maar dat helpt vaak niet: we zien dan bijvoorbeeld dat een betrokken kind uit de anonimiteit wordt gehaald en door bekenden en willekeurige onbekenden erop wordt aangesproken dat hij of zij de dupe is geworden van een schennispleger. Dit helpt zo’n kind niet in de verwerking van hun nare ervaring. Ook kan het zorgen voor onnodige onrust bij andere kinderen en loopt het soms uit op bangmakerij.

Doe aangifte

Als gedupeerden aangifte doen bij ons, dan zorgen wij ervoor dat de slachtoffers de nodige adviezen meekrijgen en desgewenst doorverwezen worden naar Slachtofferhulp of een andere vorm van hulpverlening. Het is zinvol om je kind bewustwording hierover mee te geven. Het is goed om je kind voor te lichten over wat ze het beste kunnen doen als ze een ‘vieze man’ of schennispleger tegenkomen. Esther: ‘vertel ze dat dit soort gedrag niet hoort en niet mag en dat ze de politie dan direct mogen bellen via 1-1-2. Adviseer je kind dus om bij die persoon weg te lopen of te fietsen en ervoor te zorgen dat je in de buurt van andere mensen komt. Laat weten dat het niet normaal is en dat ze dit altijd moeten melden bij hun ouders of direct bij de politie'.

Meer informatie is te vinden op onze website -> informatie zedenpolitie