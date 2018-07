Verdachte van poging doodslag aangehouden

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 juli raakte een 36-jarige man uit Amsterdam gewond tijdens een geweldsincident op de Koemarkt in Purmerend. De politie kreeg rond 03.00 uur de melding dat er een man gewond op de Nieuwstraat lag. Het slachtoffer bleek gestoken te zijn en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij enkele dagen moest blijven.

De politie heeft na toestemming van het openbaar ministerie de camerabeelden van deze verdachte vertoond in opsporingsprogramma’s Bureau NH en Opsporing Verzocht. Bij de recherche is onder andere via Meld Misdaad Anoniem informatie binnengekomen, die in combinatie met het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 31-jarige verdachte.

De 31-jarige Amsterdammer is zondag ingesloten voor nader onderzoek.

