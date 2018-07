Drie auto inbrekers aangehouden

Rond 02:50 kreeg de politie een melding dat een aantal personen zich verdacht gedroeg in de omgeving van de Raadhuisstraat. Agenten controleerden ter plaatse een auto met daarin drie Hagenaars (25, 19 en 26 jaar).Er was op dat moment geen sprake van een strafbaar feit, dus mochten de inzittenden hun weg vervolgen.

Even later zagen de agenten dat in de omgeving een andere auto was opengebroken. Oplettende getuigen gaven een duidelijk signalement van de daders. Dit signalement kwam overeen met de eerder gecontroleerde personen. Agenten zagen het drietal bij de woning van een van de verdachten in een auto zitten. Zij zijn alle drie aangehouden.