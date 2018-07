Verdachten aangehouden van twee babbeltrucs

Een van de zaken waar zij van worden verdacht is een babbeltruc bij een 85-jarige dame in Rotterdam Zevenkamp. Op 2 juli jl werd bij haar aangebeld door een vrouw, die zich uitgaf voor de assistente van de dokter. Door de persoonlijke situatie van het slachtoffer klonk dit zeer aannemelijk. Zij liet de vrouw binnen en die begon een onderzoek aan het lichaam van de bewoonster. Ondertussen is er vermoedelijk een man mee naar binnen geslopen en die keerde het huis van het slachtoffer ondersteboven.

Toen de man kennelijk had gevonden wat hij zocht, gingen hij er met zijn ‘partner in crime’ vandoor met de kluis van het slachtoffer. Waar zij echter geen rekening mee hadden gehouden is dat er in het wooncomplex camera’s hangen waar beiden mee zijn gefilmd. Die beelden zijn door de politie bekeken en dat leidde tot herkenning van de verdachten door enkele politiemensen. Dinsdag 3 juli zijn beiden aangehouden.

Het tweetal wordt ook verdacht van een babbeltruc aan de Sinclair Lewisplaats op 3 juni . Daar deed het duo zich voor als nieuwe buren.

Preventietips #Laatniemandbinnen #Watzeookverzinnen

Helaas komen babbeltrucs nog steeds voor. De daders gaan op zeer geraffineerde wijze te werk en overtuigen het, meestal oudere, slachtoffer met een vlotte babbel of ernstig verhaal. Ze doen zich voor als verpleegster, fysio, stedinmedewerker, rozenverkoper of wat dan ook. De politie zet hoog in om deze gewetenloze daders te pakken. U kunt ook helpen. Heeft u geen afspraak, doe niet open. Vraag buren of uw kinderen om bij u te zijn als er wel een afspraak is gemaakt. En vraag altijd om legitimatie. #Laatniemandbinnen #Watzeookverzinnen