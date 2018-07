Getuigen gezocht van mogelijke beroving

Vandaag is van de man een verklaring opgenomen. Het blijkt een 53-jarige man uit Spanje te zijn die sinds kort in Vlissingen woont. Hij verklaart dat hij zondag tussen 18.30 en 23.30 uur beroofd is van zijn zwarte lederen schoudertas en sieraden. In de tas zitten persoonlijke spullen (rijbewijs, identiteitskaart en bankpas) van de man. De aangever vermoedt dat hij buiten westen is geraakt door toedoen van anderen. Hij kan zich echter niets van de avond herinneren. Daarom zoekt de politie naar getuigen die de man hebben zien lopen tussen de Kleine Markt in Vlissingen en de Scheldestraat in diezelfde plaats en weet wat er met hem gebeurd is. Hebt u informatie? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via het algemene nummer (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006).