Mishandeling door buurtbewoner

De buurtbewoner maakte aanstalten om een vechtpartij te beginnen, maar de 62-jarige man voelde daar natuurlijk niks voor. Hij vluchtte een woning in en de politie werd gebeld. Agenten hielden de vechtersbaas aan. Dit was een 30-jarige man uit Steenbergen. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft de man ook een blaastest moeten doen. Hij blies 630 ug/l. Dat wees uit dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. Mogelijk kan dit als strafverzwarend middel werken wanneer de Officier van Justitie besluit tot vervolging over te gaan.

De aangehouden verdachte zit nog vast en zal vandaag verder gehoord worden over de mishandeling. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.