Mishandeling man uit Oudenbosch

Bergen op Zoom - In de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom is zondagavond rond 22.45 uur een 41-jarige man uit Oudenbosch in elkaar geslagen door twee mannen. Even van tevoren had het groepje waar de mannen bij hoorden al beledigende dingen naar het slachtoffer geroepen. Hier had hij wat op terug gezegd en kennelijk was dat voor de twee aanleiding om de 41-jarige man in elkaar te slaan.