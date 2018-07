Opnieuw verdachte aangehouden voor woningoverval Steenbergen

Vandaag is een tweede verdachte in verband met de woningoverval aangehouden. Dit betreft een 19-jarige jongen uit Herwijnen. Hij is vanmiddag in zijn woonplaats aangehouden.

De rechercheurs die met de zaak bezig zijn sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen. De 19-jarige jongeman is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij is daar in verzekering gesteld. Deze verdachte zal in de komende dagen door rechercheurs aan de tand worden gevoeld over zijn betrokkenheid bij de overval op de woning in Steenbergen.