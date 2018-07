Politie onderzoekt brand in schuurtje

Van de eigenaar van het schuurtje is een aangifte van brandstichting opgenomen en door het team Forensische Opsporing zal een sporenonderzoek worden ingesteld. De politie is op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien dat met deze brand in verband kan worden gebracht, dan wordt u gevraagd om uw informatie bij de politie te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Als u liever anoniem uw informatie doorgeeft dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem. (website: www.meldmisdaadanoniem.nl, telefonisch: 0800-7000)

Ook zou de politie graag in contact komen met mensen in de buurt van de Esdoornstraat die mogelijk camerabeelden hebben van de dader of de brandstichting. Er zijn wellicht wel mensen die een bewakingscamera aan hun woning hebben hangen waar iets op staat dat met deze brand te maken kan hebben. Zij worden ook verzocht contact op te nemen. Vermeld bij contact graag het zaaknummer: 2018-158775.