Twee verdachten aangehouden in mensenhandelzaak

Tijdens deze controle werden er in een woning in Tilburg een aantal illegale prostituees en de 17-jarige hoofdverdachte aangetroffen. Deze verdachte zou in Oost-Brabant betrokken zijn bij een zaak waarbij een 14-jarig meisje seksueel zou worden uitgebuit. De moeder van het meisje had hier aangifte van gedaan. Het Team Mensenhandel van de politie deed verder onderzoek naar de zaak. Dat onderzoek leidde tot twee aanhoudingen. Op 19 juni is de 17-jarige jongen aangehouden. Zijn woning is doorzocht, daar zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen. Een week later is in Helmond een 22-jarige Helmonder opgepakt. Hij zou ook betrokken zijn bij de zaak. Ook zijn woning is doorzocht. Daar werden drugs en gegevensdragers in beslag genomen. Beiden verdachten zijn inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en zitten in voorlopige hechtenis. Ze worden verdacht van mensenhandel en seksuele uitbuiting van een minderjarige.