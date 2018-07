Vrouw in huis vol harddrugs

Met onder meer een drugshond is gezocht of er meer verdovende middelen in het pand waren. In verschillende kamers van het huis zijn die gevonden. Het huis is mogelijk in gebruik als dealadres. Zelfs in een stofzuigerzak is een pil aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen, het gaat dan om:

· Ca. 500 pillen

· Ruim 3 gram amfetaminepasta

· Ca. 3,5 gram hasjolie

· Ruim 100 gram amfetamine

Naast de drugs zijn er twee fietsen en pinpassen gevonden. Er wordt onderzocht of deze zijn gestolen. De drugs en de andere spullen zijn in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verhoor. De woning wordt waarschijnlijk gesloten door de gemeente middels een bestuurlijke rapportage.