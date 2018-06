Ruim 26 kilo hennep en miljoenen illegale sigaretten in beslag genomen

Maandag vielen hennepteams uit politie eenheden Oost-Nederland en Oost-Brabant een growshop in Zaltbommel binnen. Momenteel wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de hennepdrogerij in Dreumel en de aangetroffen henneptoppen in Zaltbommel. Bij de inval in Zaltbommel werden maandag vier aanhoudingen verricht. Een van de verdachten was een bezoeker van de growshop. De man had een vuurwapen bij zich, net als een grote hoeveelheid contant geld en handelshoeveelheden cocaïne, ketamine en MDMA. In Dreumel werden geen aanhoudingen verricht.