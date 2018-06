Dronken op de snorfiets

Omstreeks 04.20 uur zag de politie de snorfiets rijden. De bestuurder verklaarde dat de verlichting defect was. Bij de controle bleek echter dat de bestuurder alcohol had gebruikt. Hij moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hier blies hij 725 ug/l. Dat is ruim drie maal het maximum van 220 ug/l.

De man moest zijn rijbewijs inleveren, maar toen de politie daar om vroeg, bleek hij helemaal geen geldig rijbewijs te hebben.

2018121133