Forse hoeveelheid harddrugs

Omstreeks 15,00 uur zag de politie de verdachte rijden op een bromfiets op de Lisstraat in Landsmeer. De man is een bekende van de politie in verband met gebruik van en handel in harddrugs. Toen de man aan de kant was gezet, bleek hij enkele gripzakken met in totaal vierenzeventig wikkels harddrugs bij zich te hebben.

De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie nam de drugs in beslag.

2018120961