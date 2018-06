Ik stond klaar om te schieten

Regelmatig krijgt de politie meldingen binnen over mensen die met een vuurwapen op straat lopen of situaties waarin mensen worden bedreigd met een vuurwapen. Dat gebeurt het hele jaar door, maar de komende tijd zal de politie ongetwijfeld meer meldingen krijgen. Mensen gaan op vakantie en nemen nepvuurwapens mee uit het buitenland, waar ze vaak gewoon te koop zijn. Of winnen kinderen speelgoedwapens op de kermis, die er soms niet van echt te onderscheiden zijn. En wat is er dan leuken om ermee op straat rond te stappen.

Soms kan de politie meteen zien dat het om kinderen met speelgoedwapens gaat. Maar vaak kan die inschatting niet worden gemaakt en ontstaat er een levensgevaarlijke situatie. Leren we van deze incidenten? Of wachten we tot de eerste dodelijke slachtoffers vallen? Mijn advies aan kinderen en hun ouders is dan ook om geen nepvuurwapens te kopen. Het mag niet, maar vooral: realiseer je de gevaren.’