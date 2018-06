Getuigenoproep poging overval

Woensdagmiddag 13 juni rond 12.20 uur kwam een overvaller de winkel aan de Schoterweg binnen en bedreigde de eigenaar van de winkel met een mes. De eigenaar maakte duidelijk dat hij niets af wilde geven waarna de overvaller zonder buit vertrok. De overvaller ging er lopend vandoor, stapte in de Vroomstaat op een damesfiets en reed weg richting de Kennemerstraat.

Van de overvaller is het volgende signalement bekend:

- man in de leeftijd van 18-25 jaar

- 1.70-1.75 m. lang

- hij donkere kleding en een donkerkleurig petje en had een zgn ‘pilotenzonnebril’ op.



De fiets waarop hij wegreed was een crèmekleurige damesfiets die leek op een damesfiets van het merk BSP type Bold. De fiets had een bruin zadel. Op de bijgaande foto ziet u deze fiets.

Getuigenoproep

Denkt u te weten wie deze overvaller is? Mogelijk in combinatie met de damesfiets? Of heeft u overige informatie die onze recherche kan helpen bij het onderzoek naar deze poging overval?

Belt u dan s.v.p. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844 of doet u melding via een contactformulier op internet -> Contactformulier. Graag onder vermelding van referentienummer 2018110944.

2018110944