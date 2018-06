Getuigen mishandeling Prins Hendrikkade gezocht

De politie doet onderzoek naar deze belediging, bedreiging en mishandeling. Het slachtoffer is een dragqueen en in het onderzoek wordt onder andere bekeken of er bij de mishandeling discriminatoire aspecten meespeelden.

De politie spreekt graag met getuigen van dit incident. Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op via 0900-8844. Via het tipformulier kan ook beeldmateriaal worden gedeeld met de politie.