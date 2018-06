Politie onderzoekt dodelijke aanvaring in Scheveningse haven

(stockfoto politie)

Rond 18.30 uur kregen de hulpdiensten melding van de aanvaring tussen twee boten en rukten massaal uit. Op de plaats van de aanvaring werden de slachtoffers aangetroffen. Een traumahelikopter met aan boord een Mobiel Medisch Team verleende assistentie. Een van de slachtoffers overleed aan zijn verwondingen, drie andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een van hen ligt in kritieke toestand. Zeven opvarenden zijn op de wal nagekeken, maar hoefden niet naar een ziekenhuis. De identiteit van het dodelijke slachtoffer is bekend en de familie wordt geïnformeerd. De toedracht van dit noodlottige incident is tot nu toe onduidelijk en de waterpolitie onderzoekt de zaak.

Omdat veel mensen de aanvaring zagen gebeuren, is Bureau Slachtofferhulp ingeschakeld. Mensen die behoefte hebben aan nazorg, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp via 088-3550100.