Getuigen gezocht van overval coffeeshop Wenckebachstraat

Rond 01.15 uur kwam de melding dat er een overval was gepleegd op een coffeeshop in de Wenckebachstraat. Een man kwam de coffeeshop binnen, bedreigde het personeel met een steekwapen en eiste geld. Na een onbekend geldbedrag buit te hebben gemaakt, verliet de man de coffeeshop weer. De politie verzoekt getuigen zich te melden.



Signalement overvaller

Het gaat om een licht getinte man. Hij droeg tijdens de overval een zwart vest en een cap met witte letters Bjorn Borg. Verder had hij een donkerblauwe spijkerbroek aan en had hij een zwarte bivakmuts op.



Oproep getuigen

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Wenckebachstraat wat mogelijk met deze overval te maken heeft. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.