Derde aanhouding voor schietpartij Dirk de Derdelaan

Half april raakte een man levensgevaarlijk gewond toen hij werd beschoten op de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen. Vlak na het schietincident kwamen beelden beschikbaar, waarop te zien is hoe een groepje van vier mannen richting de Dirk de Derdelaan loopt en één van hen diverse kogels afvuurt. Een groot onderzoeksteam is op zoek gegaan naar de mannen uit dit bewuste groepje.



Verdovende middelen

Begin juni controleerden agenten in Tilburg een man die één van de gezochte verdachten bleek te zijn. Deze 27-jarige Vlaardinger werd aangehouden. Dinsdag 19 juni reden agenten door de Van Swindenstraat in Schiedam toen zij een man zagen lopen die zij herkenden als één van de verdachten uit dit groepje van vier. Ze hielden de man, een 23-jarige Vlaardinger aan. Ze besloten ook de woning die hij zojuist verlaten had te controleren. In die woning lag een grote zak hennep en bruine en witte poeder. Ook werden spullen gevonden die duiden op handel in verdovende middelen.



Achtervolging

De derde verdachte, de 26-jarige verdachte uit Vlaardingen reed in zijn auto door Rotterdam-Zuid toen agenten hem herkenden als één van de gezochte verdachten. De man probeerde er bij zijn aanhouding nog rennend vandoor te gaan, maar na een korte achtervolging te voet werd de man alsnog aangehouden. In de rugzak die de man bij zich droeg werden meerdere zakjes met drugs gevonden.