Politie houdt mannen aan in ontvoeringszaak

De locatie kwam in beeld in een ontvoeringsonderzoek van de politie, waarbij drie slachtoffers korte tijd tegen hun wil werden vastgehouden. Zij hebben inmiddels hun vrijheid terug en zijn veilig. Uit dit onderzoek was naar voren gekomen dat de woning mogelijk door de daders gebruikt was en dat zij zelfs aanwezig konden zijn. In het pand werd echter niemand aangetroffen.

Arrestaties

De politie verrichtte op 26 juni voor dit onderzoek wel elders arrestaties : in Rotterdam werden een 27-jarige man met onbekende woonplaats en een 23-jarige Rotterdammer aangehouden. De politie zet het onderzoek voort.