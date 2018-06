Fietsers gewond na verkeersongeval

Een 91-jarige bestuurder uit Hoeven reed rond 10.00 uur rechtdoor de rotonde op de Bovendonksestraat over. Aan de andere kant van de rotonde raakte de auto door nog onbekende oorzaak een fietser. Het slachtoffer is met een trauma helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Ook de vrouw die naast hem fietste raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist raakte niet gewond. Hij heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd. Ook hebben agenten getuigenverklaringen opgenomen. Op de plek van het ongeval hebben verkeersongevallenanalisten onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De weg was hierdoor enige uren afgesloten.