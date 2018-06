Tilburger betrapt met wapen en drugs

Agenten controleerden op woensdag 27 juni 2018 om 16.45 uur de auto waarin de man reed op de Aalsterweg. Bij die controle zagen ze dat op de bijrijdersstoel een honkbalknuppel lag. De agenten doorzochten daarop de hele auto waarbij enkele bakjes met hennep werden gevonden. Dit alles was voldoende om de 29-jarige man aan te houden. Aan het bureau is de man direct door ZSM behandeld. De Officier van Justitie besloot de verdachte een boete op te leggen van 320 euro. De spullen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Lees meer over ZSM op de site van het Openbaar Ministerie (https://www.om.nl/onderwerpen/werkwijze-van-het-om/)