Zedenonderzoek stopgezet

Helmond - Het onderzoek naar een zedendelict, op donderdag 17 mei, op de Kanaaldijk N.O. in Helmond is door ons stopgezet. In overleg met justitie is hiertoe besloten aangezien er behalve de aangifte van het slachtoffer, na zeer uitgebreid onderzoek, geen verdere sporen of aanwijzingen zijn gevonden die een zedenmisdrijf bevestigen. Dat betekent dat er geen verdere onderzoekrichtingen meer zijn.