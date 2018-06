Vuurwapen en drugs aangetroffen tijdens Blauwe Dag in Delfshaven

Ook werden diverse verdovende middelen en versnijdingsmiddelen aangetroffen. Zo werden in een woning enkele kilo’s heroïne, enkele kilo’s cocaïne en een vuurwapen aangetroffen. In een autogarage troffen de agenten meer dan 20 kilo versnijdingsmiddelen aan.



Verkeerscontrole

Bij de verkeerscontrole werden 145 voertuigen en 58 brom- en snorfietsen gecontroleerd. In totaal ontvingen 92 bestuurders een bekeuring voor telefoneren, te hard rijden of het niet dragen van een gordel. Drie bestuurders werden beboet voor het rijden onder invloed, één bestuurder voor het rijden ondanks een rijontzegging. Een aantal bromfietsen voldeed niet aan de wettelijk gestelde eisen en kreeg een zogeheten WOK-signaal (Wacht Op Keuring) in het RDW-kentekenregister. Ook werd bij twee bestuurders 1.000 euro geïnd voor nog openstaande boetes.

In gesprek met buurtbewoners

Winkeliers, winkelend publiek en bewoners reageerden positief op de grootschalige aanwezigheid van de politie in de wijk en de aanpak van de problemen in de wijk. Ook voor de politie zijn de gesprekken met buurtbewoners zeer waardevol. Door meldingen van bewoners blijven we op de hoogte van de problemen die in de wijk spelen en maken we samen de buurt veiliger.