Politie onderzoekt verkeersongeval Dalen

De bestuurder, een 15-jarige jongen uit de Gemeente Hardenberg en de andere inzittenden, een 17-jarige vrouw uit de Gemeente Hardenberg en een 18-jarige man uit de Gemeente Coevorden zijn die nacht gaan rijden met de auto van een familielid. De 17-jarige vrouw raakte bij de aanrijding ernstig gewond. Ze verblijven alle drie nog in het ziekenhuis. Op een later moment gaat de politie met hen in gesprek.

Onderzoek

De verkeersspecialisten doen nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Één van de onderdelen van het onderzoek is de afname van bloed om te testen op de aanwezigheid van alcohol.