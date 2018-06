Drankrijder, een gevaar op de weg

Tegen middernacht kreeg de politie een telefoontje van een automobilist . De melder vertelde dat op de A9 een man in een auto reed die hevig over de complete weghelft heen en weer slingerde. Bovendien reed de man niet sneller dan een kilometer of zestig.

De politie trof de man aan. Hij reed toen zeventig op de linker rijbaan. Toen de politie voor hem ging rijden en het bordje ‘volgen’ aan deed, besloot de bestuurder direct vol op de rem te gaan staan. Hij blokkeerde hiermee de hele linker rijstrook, waardoor de politie genoodzaakt was Rijkswaterstaat te verzoeken de rijstrook af te kruisen.

De man had alcohol gebruikt. Hij had rooddoorlopen ogen en sprak met een dubbele tong. De man moest een ademanalyse ondergaan. Hieruit bleek dat hij 925 ug/l alcohol in zijn adem had (2,1 %o). Dat is ruim vier maal het maximum van 220 ug/l. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

