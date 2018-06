Kabel hennepkwekerij doorgebrand

Toen na aankloppen de deur werd opengedaan door de 42-jarige bewoner en een 39-jarige Zaanse vrouw, rook de politie een hennepgeur. Onderzoek in het pand leverde in de kruipruimte onder de woning een hennepkwekerij op met in totaal 236 (tweehonderdzesendertig) planten. De stroomvoorziening naar de kwekerij bleek illegaal te zijn afgetapt uit de meterkast (diefstal van stroom). De kabel waarmee dit gebeurde bleek overbelast te zijn en was hierdoor kapot gegaan. Niet alleen de stroom in de woning was uitgevallen. Ook ruim zeventig huishoudens zaten langere tijd zonder stroom.

De verdachte zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De hennepkwekerij is ontmanteld.

2018122134