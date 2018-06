Pillen, erg veel pillen

Omstreeks 18.00 uur kreeg de politie melding van een beveiliger van een evenement aan de Zeeweg in Overveen, dat een man het evenemententerrein op wilde gaan, maar dat bij de veiligheidsfouillering drugs waren gevonden. De man had twee gripzakjes bij zich. Eerst haalde hij een zakje tevoorschijn met anderhalve XTC pil. Deze zouden voor eigen gebruik zijn. In zijn kleding bleek hij echter nog een tweede zakje te hebben. Toen dit werd ontdekt, probeerde hij het nog snel weg te gooien. Het zakje bleek vierenveertig XTC pillen te bevatten.

De man werd overgedragen aan de politie.

2018121845