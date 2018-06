Politie zoekt getuigen van mishandeling

Omstreeks 14.20 uur kreeg de politie melding dat twee mannen aan het vechten waren in de omgeving van de vijver aan de Velserweg. Bij de vijver houdt zich regelmatig een groep personen op. Ter plaatse trof de politie een 49-jarige Beverwijker aan met een verwonding aan zijn borst en diverse schaafplekken. Het slachtoffer verklaarde ruzie te hebben gekregen met een andere man over een blikje bier. De verdachte is na het incident weggefietst.

De politie verzoekt personen die getuige zijn geweest van de vechtpartij of iets kunnen verklaren over de aanleiding om contact op te nemen met de politie. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844.

2018121792