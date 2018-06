Verdachten poging overval botsen op N14

Omstreeks 18.15 uur kwam bij de politie een melding binnen dat op de Spiegelkarpersingel een 26-jarige Hagenaar belaagd was door een aantal mannen die hem kennelijk wilden beroven. Uiteindelijk zijn de verdachten er met beperkte buit vandoor gegaan. De mannen gingen er vandoor in een witte Volkswagen Golf. Korte tijd later kwam de melding dat er op de N14, ter hoogte van de A4, een vergelijkbare auto in aanrijding was gekomen met een vrachtwagen. De inzittenden vluchtten vervolgens uit de auto.

Eén van hen, een 19-jarige Haagse, werd in de omgeving aangehouden. Naar de overige verdachten werd een grootscheepse zoekactie ingesteld, zij werden niet meer aangetroffen.

De recherche onderzoekt de zaak.