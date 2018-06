Arrestaties in onderzoek naar drugshandel via darkweb

Onder digitale criminaliteit verstaan we ‘klassieke criminaliteit’, maar dan uitgevoerd in het digitale domein. Dus geen handel in drugs op straat, maar via het internet. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) investeren in de kennis over deze vorm van criminaliteit, maar ook in de expertise, middelen en passende wetgeving. Gesprekken over de strafbaarheid van dergelijke gedragingen worden continue gevoerd. Daarbij gaat het vooral om de bewustwording over de gevolgen en risico’s van criminaliteit op bijvoorbeeld het darkweb. De politie en het OM zijn het erover eens dat dit web geen criminele vrijplaats kan zijn waar ieder toezicht van de overheid ontbreekt.