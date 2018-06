Drugs, wapens en fout geld de wijk uit

Met de schietpartijen van de afgelopen weken op het Sandelingplein, de Riederlaan en de Strevelsweg nog vers in het geheugen, stonden agenten gisteravond strategisch opgesteld op de kruising van de Strevelsweg, Lange Hilleweg en de Veldstraat. Om de zoveel auto’s werd een bestuurder naar de kant gedirigeerd voor een controle. Wijkagent Mickael coördineert de actie: “De actie is opgetuigd vanuit de strijd tegen vuurwapens, maar we letten natuurlijk op alles wat verboden is. Veel schietpartijen zijn te herleiden naar conflicten in de onderwereld en dat gaat vaak over drugs. Drugs, ‘fout’ geld, wapens, we letten op alles wat de veiligheid in de wijk aantast.”