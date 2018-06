OM eist gevangenisstraf voor wapenhandelaar en handlangers

Begin van dit jaar werd een instap gedaan in café “De Hoek” in Rotterdam Beverwaard waar toen een bijeenkomst van motorclub Kings Syndicate was. De inval gebeurde na een lang onderzoek dat de politie al in juli 2017 was gestart. Zodra er duidelijke aanwijzingen waren dat er een wapen werd overgedragen, grepen we in en werd de ‘afnemer’ aangehouden. Op die manier kon het onderzoek naar de handel doorgaan en tegelijkertijd kwamen er geen wapens in de samenleving.